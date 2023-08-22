ETSO Yönetimi, Erzurum Valisi ve İl Emniyet Müdürüne Tebrik Ziyaretinde Bulundu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetimi, Vali Mustafa Çiftçi ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'a tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette, şehrin gelişmesi ve kalkınması için destek sözü verildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın başkanlığındaki ETSO Yönetimi, son Valiler Kararnamesi'yle Erzurum Valiliği'ne atanan Vali Mustafa Çiftçi ile Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kadir Yırtar'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlere; Başkan Özakalın'ın yanı sıra Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri; Muharrem Özdemir ve Serhat Kılıç ile Yönetim Kurulu üyeleri; Celalettin Çetinkaya, Sedat Selim Barakalı, Yusuf Çizmelioğlu, Haşim Koç, Murat Gacıroğlu ve Fırat Karakaya katıldı.

Özakalın, 6. Bölge teşvikleri ve 2. OSB'deki çalışmaları anlattı

Başkan Özakalın ve ETSO Yönetimi ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi'ye tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Çiftçi'ye yeni görevinde başarı dileyen Başkan Özakalın, kendisinin Erzurum'da başarılı çalışmalara imza atacağına gönülden inandıklarını söyledi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrin gelişmesi, kalkınması ve her yönüyle hak ettiği konuma kavuşması için yapılacak her türlü çabaya sonuna kadar destek vereceklerini kaydeden Başkan Özakalın, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu kurumları arasındaki iş ve güç birliğine verdikleri önemi sürdüreceklerini belirtti.

ETSO'nun, Erzurum'un ekonomisinin büyümesi, ticaretinin gelişmesi ve sanayileşmesi anlamında önüne çıkan fırsatları değerlendirebilmesi adına mesai mefhumu gözetmeksizin her platformda büyük bir gayret gösterdiğini belirten Başkan Özakalın, Vali Çiftçi'ye özellikle şehrin 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınmasını ve 2. OSB konusunda yürüttükleri çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Vali Çiftçi, "Potansiyelimizi Ortaya Çıkaralım"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Mustafa Çiftçi ise, daha önce Tekman ilçesinde kaymakam olarak görev yaptığını hatırlatarak, kadim Anadolu kentlerinden biri olan Erzurum'a hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Doğru ve yerinde alınacak kararlar ve kurumlar arası işbirliği ile yapılacak çalışmalarla, belirlenen hedeflere ulaşmanın daha kolay olacağının altını çizen Vali Çiftçi, şehrin potansiyelinin bu şekilde daha net ortaya çıkacağını vurguladı. Bu anlamda, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile de yakın temas halinde olacaklarını kaydeden Vali Çiftçi, "Devletimiz, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir koordinasyon içerisinde şehrimize katma değer sağlayacak çalışmalar yapmayı sürdürecektir" dedi.

Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'a Ziyaret

ETSO Yönetimi, Vali Mustafa Çiftçi'nin ardından İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kadir Yırtar'a da tebrik ziyaretinde bulundu.

Başkan Özakalın ziyarette, İl Emniyet Müdürü Yırtar'a görevinde başarı dileğinde bulunarak, her zaman, şehrin asayişinin ve huzurunun sağlanmasında büyük bir özveriyle görev yapan emniyet teşkilatının yanında olduklarını söyledi.

Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da, Erzurum'da halkın, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının emniyet teşkilatıyla olan samimi ilişiklerini daha da güçlendirmek için çaba göstereceklerini belirterek, Erzurum'da görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade etti. - ERZURUM