ETSO ve PTT'den Yurt Dışı Gönderimlerine Avantajlı Protokol

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın ile PTT Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tezcan arasında, ETSO üyelerine yurt dışı gönderimlerinde avantaj sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine, PTT Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tezcan, PTT Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve Erzurum PTT Baş Müdürü'nden oluşan heyet katıldı.

Anlaşma kapsamında oda üyeleri, yurt dışı varışlı gönderilerini daha hızlı, güvenilir ve indirimli fiyat avantajıyla gerçekleştirme imkanına kavuştu. Protokolle, yurt dışı gönderilerin toplanması, taşınması ve teslimi süreçlerinde ETSO üyelerine özel indirimli fiyat tarifesi uygulanacak. Üyeler, PTT sisteminde kendilerine tanımlanacak müşteri numarasını bildirerek bu indirimlerden kolayca yararlanabilecek.

Bu iş birliğiyle ETSO üyeleri, yurt dışı gönderilerinde hem hız hem güven hem de maliyet avantajı sağlayarak büyük kolaylık ve rekabet gücü kazanmış olacak.

Başkan Özakalın, "Bütün üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" mesajını paylaştı.

Protokol sonunda, PTT Genel Müdürü Yardımcısı Fatih Tezcan ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, karşılıklı hediye takdiminde bulundu. - ERZURUM