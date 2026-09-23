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ETO eski başkanı Mehmet Ertaş, 21 Eylül 2026'da Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret etti

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ETO eski başkanı Mehmet Ertaş, 21 Eylül 2026'da Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret etti
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ETO geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından Mehmet Ertaş, 21 Eylül 2026'da Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve Başkan Yardımcısı Rıfat Ertaş da hazır bulundu; odanın çalışmaları ve ilçe ticaretine ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Edremit Ticaret Odası (ETO) geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından Mehmet Ertaş, odayı ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi.

Edremit Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen ziyarette, odanın geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından Mehmet Ertaş ağırlandı. Ziyaret sırasında Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıfat Ertaş da hazır bulundu. Odanın çalışmaları ve ilçe ticaretine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği buluşmada, geçmiş dönem tecrübeleri ve güncel ekonomik gelişmeler değerlendirildi.

Gerçekleştirilen ziyarete ilişkin Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, "Odamız geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından Mehmet Ertaş, 21 Eylül 2026 tarihinde Odamızı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Meclis Başkanımız Bayram Kayahan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Rıfat Ertaş da hazır bulundular. Sayın Mehmet Ertaş'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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