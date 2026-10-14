Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin, bor alanında bu yıl 2 milyon 700 bin ton satış ve 1 milyar 560 milyon dolar satış geliriyle tarihi bir rekor kırılacağını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin, bor alanında bu yıl 2 milyon 700 bin ton satış ve 1 milyar 560 milyon dolar satış geliriyle tarihi bir rekor kırılacağını bildirdi.
Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin, bor alanında bu yıl 2 milyon 700 bin ton satış ve 1 milyar 560 milyon dolar satış geliriyle tarihi bir rekor kırılacağını bildirdi
Kaynak: AA