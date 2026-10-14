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Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin, bor alanında bu yıl 2 milyon 700 bin ton satış ve 1 milyar 560 milyon dolar satış geliriyle tarihi bir rekor kırılacağını bildirdi

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Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin, bor alanında bu yıl 2 milyon 700 bin ton satış ve 1 milyar 560 milyon dolar satış geliriyle tarihi bir rekor kırılacağını bildirdi.

Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin, bor alanında bu yıl 2 milyon 700 bin ton satış ve 1 milyar 560 milyon dolar satış geliriyle tarihi bir rekor kırılacağını bildirdi

Kaynak: AA
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