Emet Bor İşletme Müdürlüğüne 51 işçi daha alınacak

Eti Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü, 31 Aralık'ta toplam 51 işçi alımı yapacağını duyurdu. Meslek yüksekokulu ve lise mezunları arasından yapılacak alımlarda çeşitli bölümlerden mezun olan adaylar değerlendirilecek.

Eti Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğüne yönelik istihdam çalışmaları devam ediyor. Kısa süre önce 106 işçi alım sonuçlarının açıklanmasının ardından, Emet Bor İşletmesine 51 işçi daha alınacağı bildirildi.

31 Aralık tarihinde ilan edilmesi planlanan alımlar kapsamında, Emet Bor İşletmesine 22'si meslek yüksekokulu, 29'u lise ve dengi okul mezunu olmak üzere toplam 51 işçi istihdam edilecek.

Meslek yüksekokulu mezunları arasından, elektrik bölümü 5, kimya bölümü 7, makine bölümü 3, maden bölümü 5,

lojistik bölümü 1, harita ve kadastro bölümü 1 kişi alınacak.

Lise ve dengi okul mezunları arasından ise, maden bölümü 4, metal bölümü 4, motorlu araçlar bölümü 2, kimya bölümü 4, elektrik-elektronik bölümü 2, makine bölümü 3 kişi ile lise ve dengi mezunu 10 proses işçisi istihdam edilecek.

Öte yandan, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki diğer işletmelere de işçi alımı yapılacağı belirtildi. Buna göre Balıkesir'e 57, Bigadiç'e 21, Kırka'ya 56 ve Emet'e 51 olmak üzere toplam 185 işçi alımı gerçekleştirilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
