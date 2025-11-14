Eti Bakır, 11 Kasım’da 41 Bin Fidan Dikti

Eti Bakır, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Samsun'dan Siirt'e uzanan 8 işletmesinde gerçekleştirdiği etkinliklerde 41 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir madencilik yaklaşımını tüm faaliyetlerine yaymayı amaçlayan Eti Bakır, Samsun, Adıyaman, Cerattepe, Halıköy, Küre, Mazıdağı, Murgul ve Siirt'teki tesislerinde fidan dikim programları düzenledi.

Çalışanların ve yerel paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 41 bin fidan toprakla buluşturularak şirketin yıl boyunca sürdürdüğü ağaçlandırma çalışmalarına yeni bir halka daha eklendi.

Eti Bakır, Orman Genel Müdürlüğü ile ekimde imzaladığı protokol çerçevesinde gelecek dört yıl boyunca dört farklı bölgede toplam 1 milyon fidan dikme sözü vererek ağaçlandırma çalışmalarını kurumsal bir program haline getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, şirketin uzun vadeli değer stratejisinin çevresel yatırımları ve rehabilitasyon çalışmalarını kapsadığını belirterek, "Madencilik faaliyetlerimizi yürütürken, yaşadığımız coğrafyanın bize sunduğu kaynakları sorumluluk bilinciyle ve sürdürülebilir şekilde kullanmak temel ilkemiz. Bu doğrultuda bugüne kadar çevresel yatırımlara, rehabilitasyon çalışmalarına ve ağaçlandırma projelerine önemli bir kaynak ayırdık." ifadelerini kullandı.

Akbaş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes - Yeşil Vatan Seferberliği'nin sahadaki en somut adımlarından biri olduğunu vurgulayarak, "8 tesisimizde düzenlediğimiz dikim programlarıyla binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol kapsamında önümüzdeki dört yıl boyunca dört farklı bölgede toplam 1 milyon fidan dikme taahhüdü üstlenmiş durumdayız. Kaynakları sorumlu şekilde kullanırken, ekosistemi güçlendirmeyi işimizin ayrılmaz bir parçası kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.