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Et fiyatlarının artışına ilişkin ESK'dan açıklama yapıldı

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Et ve Süt Kurumu, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla 15 Ocak 2025 tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştireceğini açıkladı. Kesilen hayvanlardan elde edilen etler, uygun fiyatlarla market ve kasaplara ulaştırılacak.

Et ve Süt Kurumundan (ESK) yapılan açıklamada, "Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla tedariki yapılmış kasaplık canlı hayvanlarla beraber 15 Ocak 2025 tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılacak" denildi.
Et Ve Süt Kurumu, "Avrupa ülkelerindeki yılbaşı tatili nedeniyle ESK'nın yurt dışından et arzını sürdüremeyeceği" yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almaktadır. Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız kesintisiz devam etmektedir.

Et ve Süt Kurumu, Fiyat İstikrarı İçin 15 Bin Büyükbaş Hayvan Kesimi Yapacak

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacı ile Kurumumuzca, TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, tedariki yapılmış kasaplık canlı hayvanlarla beraber 15 Ocak 2025 tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılacak ve kesilen bu hayvanlardan elde edilen taze karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, kasaplara ve et sanayicilerine ulaştırılacaktır. Piyasaya ürün arzı ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir."

Et ve Süt Kurumu, Fiyat İstikrarı İçin 15 Bin Büyükbaş Hayvan Kesimi Yapacak

Et fiyatlarının artışına ilişkin ESK'dan açıklama yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDeniz Yolat:

Ne kadar sevindirici bir haber artık herkes kg fiyatı 100 TL den kırmızı et yiyebilecek. Yoksa 1000TL'den mi ? Her şeye yüzde 43,93 zam yapın sonra kasapları sıkıştırın...

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Haber YorumlarıSktgdn:

Hadi oradan yalancılar sürüsü

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