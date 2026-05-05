Haberler

ESTAŞ, ihracatta ilk 5'e girdi

ESTAŞ, ihracatta ilk 5'e girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin makine imalat sanayisinin önde gelen firmalarından olan ve Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Sivas Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ), 2025 yılı ihracat performansıyla önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin makine imalat sanayisinin önde gelen firmalarından olan ve Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Sivas Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ), 2025 yılı ihracat performansıyla önemli bir başarıya imza attı.

Makine İhracatçıları Birliği tarafından yapılan değerlendirmede, ESTAŞ "rulmanlar, güç aktarma elemanları ve aksamlar" ürün grubunda en çok ihracat yapan ilk 5 firma arasına girerek ödüle layık görüldü.

Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu tarafından ESTAŞ'a gönderilen başarı belgesinde, ESTAŞ'ın ülke ekonomisine sağladığı katkılar ve sürdürülebilir ihracat başarısı vurgulandı. Türk makine sektörünün marka değerini yükselten ESTAŞ'a teşekkür eden Karavelioğlu, ESTAŞ'ın küresel ölçekte Türk makinesinin itibarını yükselten firmalardan biri olduğuna dikkat çekti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı

Saatler süren mücadeleyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı

Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı