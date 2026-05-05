ESTAŞ, ihracatta ilk 5'e girdi

Türkiye'nin makine imalat sanayisinin önde gelen firmalarından olan ve Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Sivas Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ), 2025 yılı ihracat performansıyla önemli bir başarıya imza attı.

Makine İhracatçıları Birliği tarafından yapılan değerlendirmede, ESTAŞ "rulmanlar, güç aktarma elemanları ve aksamlar" ürün grubunda en çok ihracat yapan ilk 5 firma arasına girerek ödüle layık görüldü.

Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu tarafından ESTAŞ'a gönderilen başarı belgesinde, ESTAŞ'ın ülke ekonomisine sağladığı katkılar ve sürdürülebilir ihracat başarısı vurgulandı. Türk makine sektörünün marka değerini yükselten ESTAŞ'a teşekkür eden Karavelioğlu, ESTAŞ'ın küresel ölçekte Türk makinesinin itibarını yükselten firmalardan biri olduğuna dikkat çekti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı