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Esnaflar, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Taşdemir ile görüştü

Esnaflar, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Taşdemir ile görüştü
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Grand Bazaar Esnaf Derneği Başkanı Murat Bayram ve dernek yönetimi, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Burakhan Taşdemir’i ilçe teşkilatında ziyaret etti.

Grand Bazaar Esnaf Derneği Başkanı Murat Bayram ve dernek yönetimi, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Burakhan Taşdemir'i ilçe teşkilatında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Kuşadası turizmi, kent esnafının beklentileri ve Grand Bazaar bölgesindeki ticari hayat üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

MHP Kuşadası İlçe Başkanı Burakhan Taşdemir, ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kuşadası esnafının kent ekonomisinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti. Taşdemir, esnafın sorunlarını ve taleplerini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Taşdemir, "Kuşadası'nın geleceği için esnafımızla birlikte hareket etmek, onların taleplerini dinlemek ve sorunlarına çözüm arayışlarına katkı sunmak bizim için önemlidir. Sürecin en başından beri esnafımızın yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sırasında turizm sezonunun esnafa yansımaları, Kuşadası'nın turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi ve kent ekonomisinin güçlendirilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

MHP Kuşadası İlçe Başkanı, nazik ziyaretleri nedeniyle Grand Bazaar Esnaf Derneği Başkanı Murat Bayram ve yönetim kuruluna teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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