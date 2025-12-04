Haberler

AYESOB Başkanı Künkcü: "Esnafa 2,5 Milyon TL'lik makine kredisi 2026'da başlıyor"

AYESOB Başkanı Künkcü: 'Esnafa 2,5 Milyon TL'lik makine kredisi 2026'da başlıyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnaf ve küçük işletmelere yönelik yeni kredi destek paketini tanıttı. 2026 yılından itibaren işletmelere 2,5 milyon TL'ye kadar kredi desteği verileceğini belirtirken, bu adımın üretim ve teknolojik modernleşme açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnaf ve küçük işletmeler için büyük önem taşıyan yeni kredi destek paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AYESOB Başkanı Künkcü, Esnaf Kredi Kooperatifleri tarafından yerli ve sıfır makine alımlarında işletmelere 2,5 milyon TL'ye kadar kredi desteğinin 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren verilmeye başlanacağını belirterek, bu adımın hem üretim kapasitesini artırmak hem de işletmelerin modernleşme sürecine hız kazandırmak açısından son derece değerli olduğunu vurguladı.

Künkcü, "Bu destek; üretimde güçlenmek, iş hacmini büyütmek, teknolojik dönüşüme ayak uydurmak ve tesisleşme-sanayileşme yolunda daha sağlam adımlar atmak isteyen tüm esnaflarımız için önemli bir fırsattır. İşletmesini yenilemek, verimli hale getirmek veya makine parkını güncellemek isteyen herkes için ciddi bir avantaj sunuyor" dedi.

Kredi desteğinden yararlanabilmek için SGK ve vergi borcu bulunmaması gerektiğini, bu borçlarını yapılandırmış olan işletmelerin de destekten faydalanabileceğini hatırlatan Künkcü, esnafın bu noktaya özellikle dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Künkcü açıklamasını, "Tüm esnaflarımıza bol kazanç, bereketli işler diliyorum. Bu desteklerin işlerinizi büyütmeye, hedeflerinize daha hızlı ulaşmaya katkı sunmasını temenni ediyorum. Yolunuz açık, işiniz daim olsun" sözleriyle tamamladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe

Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak

Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu

Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Husumetlileri kurşun yağdırdı, oğlu yanında izledi

Husumetlileri kurşun yağdırdı, Oğlu yanında izledi
Yalnızca günler kaldı! Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak

Sadece günler kaldı! Türkiye'de 3 milyon telefon kullanıma kapatılacak
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Arabayı hurdaya çevirip, 20 dolar bırakan adamın videosu viral oldu

Arabayı hurdaya çevirdi, bıraktığı para olayın önüne geçti
Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!

Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi
Buca'da park manzaralı çöp dağları! Kötü koku ve çirkin manzaralar vatandaşları isyan ettirdi

Şu rezilliğe bakar mısınız? Belediye en asli görevini bile yapamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.