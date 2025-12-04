AYESOB Başkanı Künkcü: 'Esnafa 2,5 Milyon TL'lik makine kredisi 2026'da başlıyor'

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnaf ve küçük işletmeler için büyük önem taşıyan yeni kredi destek paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AYESOB Başkanı Künkcü, Esnaf Kredi Kooperatifleri tarafından yerli ve sıfır makine alımlarında işletmelere 2,5 milyon TL'ye kadar kredi desteğinin 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren verilmeye başlanacağını belirterek, bu adımın hem üretim kapasitesini artırmak hem de işletmelerin modernleşme sürecine hız kazandırmak açısından son derece değerli olduğunu vurguladı.

Künkcü, "Bu destek; üretimde güçlenmek, iş hacmini büyütmek, teknolojik dönüşüme ayak uydurmak ve tesisleşme-sanayileşme yolunda daha sağlam adımlar atmak isteyen tüm esnaflarımız için önemli bir fırsattır. İşletmesini yenilemek, verimli hale getirmek veya makine parkını güncellemek isteyen herkes için ciddi bir avantaj sunuyor" dedi.

Kredi desteğinden yararlanabilmek için SGK ve vergi borcu bulunmaması gerektiğini, bu borçlarını yapılandırmış olan işletmelerin de destekten faydalanabileceğini hatırlatan Künkcü, esnafın bu noktaya özellikle dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Künkcü açıklamasını, "Tüm esnaflarımıza bol kazanç, bereketli işler diliyorum. Bu desteklerin işlerinizi büyütmeye, hedeflerinize daha hızlı ulaşmaya katkı sunmasını temenni ediyorum. Yolunuz açık, işiniz daim olsun" sözleriyle tamamladı. - AYDIN