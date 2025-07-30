Esnaf ve Sanatkarlar İçin Özel Finansman Desteği

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından esnaf ve sanatkarın finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işbirliği protokolü yapıldı.

TESK'ten yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Türkiye genelindeki yaklaşık 2,5 milyon esnaf ve sanatkarın finansal ihtiyaçlarının karşılanması ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla destekler sunulacak.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın mali yükünü hafifletecek anlamlı bir işbirliğine imza attıklarını belirterek, "Esnafımıza özel hazırlanan bu destek paketiyle, düşük POS komisyon oranları, uygun koşullarda araç finansmanı, ticari kredi kartlarında taksitlendirme imkanı ve fatura desteği gibi günlük işleyişe doğrudan katkı sağlayacak çözümler sunulacak." ifadesini kullandı.

Ücretsiz EFT/havale işlemleri, çek karnesi ve HGS gibi bankacılık hizmetlerinin de kampanya kapsamında esnafa masrafsız olarak sunulacağını aktaran Palandöken, "İlk harcamaya özel nakit iade gibi ek faydalarla esnafımızın mali yükü hafifletiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz da bu işbirliğiyle esnafa özel sunulan finansman ve bankacılık çözümlerini daha geniş bir kesime ulaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.