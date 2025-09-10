Esnaf ve Sanatkarlar, Gerçek Usule Geçişin Ertelenmesini Talep Ediyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "30 büyükşehirde faaliyet gösteren basit usul mükellef esnaf ve sanatkarlarımızın 2026 yılı itibarıyla gerçek usule geçirileceği kararının 3 yıl ertelenmesini talep ediyoruz" dedi.

TESK Başkanı Palandöken, 9 Eylül tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile '30 büyükşehirde faaliyet gösteren basit usul mükellef esnaf ve sanatkarların 2026 yılı itibarıyla gerçek usule geçirileceği' karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basit usul mükellefi esnaf ve sanatkarların gerçek usule geçişinin en az 3 yıl ertelenmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Resmi Gazetede yayımlanan 9 Eylül tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 30 büyükşehirde faaliyet gösteren basit usul mükellef esnaf ve sanatkarlarımızın 2026 yılı itibarıyla gerçek usule geçirileceği açıklandı. Basit usulde vergilendirme sadece bir vergi sistemi değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal istikrarın teminatıdır. Bu nedenle, büyükşehirlerde uygulanacak geçişin en az 3 yıl ertelenmesini, dijitalleşme sürecinde esnafımıza gerekli desteklerin sağlanmasını ve altyapı hazırlandıktan sonra bu adımların atılmasını talep ediyoruz. Aksi halde küçük esnafın ayakta kalması imkansız hale gelecektir" dedi.

"Yeni düzenleme esnafımızın mali yüklerini artıracaktır"

Yeni düzenlemenin küçük sermaye ile geçimini sağlamaya çalışan milyonlarca esnafa ağır mali ve idari yükler getireceğine işaret eden TESK Genel Başkanı Palandöken, "Basit usulde vergilendirilen esnafımız zaten sınırlı kazançla ayakta durmaya çalışıyor. Gerçek usule geçtiklerinde düzenli defter tutma ve beyanname verme zorunluluğu doğacak, KDV, geçici vergi, stopaj gibi kalemlerle vergi yükleri katlanacak. Bu tablo, küçük işletmelerimizin gelirinden fazla gider yapmasına, hatta kepenk kapatmasına yol açabilecek" diye konuştu.

"Dijital dönüşüme uyum sürecinde zorluklar yaşanabilir"

Gerçek usule geçişle birlikte e-fatura, e-defter gibi uygulamaların zorunlu hale geleceğini hatırlatan Palandöken, "Gerçek usule geçiş aynı zamanda e-fatura, e-defter gibi dijital uygulamaları da zorunlu hale getiriyor. Ancak esnafımızın büyük kısmı henüz bu altyapıya erişemedi. Özellikle yaşı ilerlemiş veya dijital okuryazarlığı olmayan esnafımız açısından bu süreç büyük bir uyum sorunu oluşturacak. Teknolojik dönüşüme ayak uyduramayanların faaliyetlerini sonlandırması kaçınılmaz hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

"Yerel ekonomi ve sosyal denge zarar görebilir"

Esnaf ve sanatkarların sadece ekonomik değil, sosyal yönüyle de büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, "Unutulmamalı ki basit usulde vergilendirilen esnafımız sadece ekonomik değil, sosyal hayatın da vazgeçilmez unsurlarından biridir. Mahalle bakkalından terziye, ayakkabı tamircisinden marangozuna kadar pek çok meslek dalı yerel ekonominin temel direğidir. Onların faaliyetlerini sürdürememesi hem istihdamı olumsuz etkileyecek hem de kayıt dışılığı artıracaktır. Bu da hem ekonomi hem de sosyal denge açısından ciddi bir risk oluşturur" şeklinde konuştu. - ANKARA