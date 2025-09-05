Eskişehir Sanayi Odası, Dünyanın En İyi Üç Odasından Biri Seçildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Avustralya'da düzenlenen ve 100'ün üzerinde ülkeden Odaların, 1000'den fazla delegenin katıldığı Dünya Odalar Yarışması finallerinde ESO, dünyanın en iyi ilk üç odasından biri seçildi. Elde edilen bu önemli derece, Eskişehir'in yanı sıra Türkiye adına da uluslararası platformda gurur verici bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Dünya genelinde Odaların en prestijli organizasyonu kabul edilen yarışmada alınan bu sonuç, ESO'nun vizyoner çalışmalarıyla oluşturduğu güçlü ekosistemin uluslararası düzeyde takdir gördüğünü ortaya koydu.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yarışma sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Dünyadaki tüm Odalar için en üst lig olarak kabul edilen Dünya Odalar Yarışması'nda Eskişehir'i ve ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, Odamızın yenilikçi vizyonunun, üyelerimizden aldığımız gücün ve çalışanlarımızın özverili emeklerinin uluslararası alanda taçlanmış halidir. Böyle bir ödüle layık görülmek bizler için onur olduğu kadar daha büyük sorumluluk da yüklüyor. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve toplumsal dönüşüm alanlarında yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden devam edecek. Üyelerimizle birlikte Eskişehir'i ve ülkemizi küresel ölçekte daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

Eskişehir Sanayi Odası'nın bu başarısı, şehrin sanayi vizyonunu dünyaya tanıtırken, ESO'nun önümüzdeki dönemde de uluslararası projelerde daha güçlü bir şekilde yer alacağının göstergesi oldu. ESO, elde edilen bu dereceyle birlikte Eskişehir'in küresel marka değerini artırma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu. Tüm Üyelerimize ve çalışanlarımıza bize göstermiş oldukları destek ve güvenden dolayı teşekkür ediyoruz. - ESKİŞEHİR