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Eskişehir'in firmaları, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında

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İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 'Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde Eskişehir'de üretim yapan 19 firma yer aldı. ESO, firmaları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Eskişehir'de üretim yapan 19 firma, ' Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' arasında yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), ' Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasıyla ilgili sonuçları açıkladı. Paylaşılan sonuçlara göre, Eskişehir'de üretim yapan 19 firma, 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alma başarısı gösterdi. Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından konuyla ilgisi yapılan açıklamada ise, " Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan tüm firmalarımızı, yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı canı gönülden kutluyoruz. Eskişehir'in üretim gücünü, sanayi vizyonunu ve rekabetçi ruhunu Türkiye'nin zirvesine taşıyan bu başarıların artarak devam etmesini diliyoruz" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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