Eskişehir'de Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı Başladı

ESKİŞEHİR Ticaret Odası ile TÜYAP tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı, kapılarını açtı. TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, açılışa gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu fuar sektörde aranılan, takip edilen ve talep gören bir hale geldi. Oturmuş yapısıyla da katılımcı firmalarımızın da beklentilerini karşılayan bir fuar haline geldi" dedi.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ve TÜYAP iş birliğinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir Valiliği ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji fuarı kapılarını açtı. Traktörden biçerdövere, tarımsal ekipmanlardan zirai donanımlara, ilaçlamadan hasat makinalarına ve tohuma kadar çok farklı segmentte ürünlerin bulunduğu fuarda 74 farklı firma yer aldı.

ETO Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışına Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Adem Keleş, Eskişehir'in tarih boyunca tarım ve hayvancılığın ve birçok medeniyetin beşiği olduğunu ifade ederek, "Gelişmiş kültürüyle, 3 tane büyük üniversitesiyle, sanayisiyle aynı zamanda Türkiye'nin tarımsal potansiylini çok ciddi anlamda karşılayan güzel bir ilin mensubuyuz. Bu fuarın buradaki tarım sektörüne çok katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.

'TAKİP EDİLEN VE TALEP GÖREN BİR FUAR HALİNE GELDİ'

TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü, açılışa gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Fuarın hem bölgesel hem de ulusal anlamda tarımsal ekosisteme katkı sağlayavağını kaydeden Ersözlü, "Eskişehir tarım fuarı bugün açıldı ve ilk saatlerden itibaren önemli bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Eskişehir tarım fuarının 6 yılı, bu fuar 6 Eylül tarihine kadar devam edecek. Artık sektörde aranılan, takip edilen ve talep gören bir fuar haline geldi. Oturmuş yapısıyla da katılımcı firmalarımızın da beklentilerini karşılayan bir fuar haline geldi. Fuarda 74 firma iştirak ediyor, Türkiye'nin kendi konusundaki en önemli üreticileri ile ihracatçı markaları, bölge bayileri burada yerini aldı. Biz Eskişehir başta olmak üzere İzmir'den, İstanbul'dan, Bursa'dan, Adana'dan ve Samsun'dan katılımcı firmalar var. Fuarda traktörden biçerdövere, tarımsal ekipmanlardan zirai donanımlara, ilaçlamadan hasat makinalarına ve tohuma kadar çok farklı segmentte ürünler sergileniyor. İlk günden itibaren satışların hareketli olduğunu görüyoruz. Bu da önemli çünkü herkes bu fuarı bekliyordu. Bu satışlar hem yurt içindeki satışlarda hem ihracatta Eskişehir olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin ekosistemine önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

Çiftçilerin, bu fuarda katılımcı firmalarla buluşturduklarını ifade eden Ersözlü, "Gayet iyi bir başlangıç yaptık, bu hareketlilik katılımcı firmalarlarımızın da yüzlerini güldürüyor. İnşallah 6 Eylül akşamına kadar, fuarın son gününe kadar bu hareketlilik devam eder. Tarım sektörünün, tarımsal istihdamın, tarımsal ekosisteme önemli bir katkı sağlayacak bir fuar olacak" diye konuştu.