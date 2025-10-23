Eskişehir'de Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

Eskişehir'de, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde düzenlenen 14. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nın (OGTY) ödül töreni öncesinde açılış programı düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen Türk ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyledi.

Türk ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3,2 büyüdüğünü ifade eden Kılıçkaya, şöyle konuştu:

"Bu sene ilk yarı performansı olarak yüzde 3,6'lık bir oranla ekonomimiz büyümeye devam ediyor. Bu büyümede ihracatçıların katkısı çok büyük. Otomotiv sektörümüz başta olmak üzere. Yine geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ihracatı 262 milyar doları yakaladı. Yüzde 2,4'lük bir tarihi rekordu. Yine ihracattaki büyüme bu sene daha da fazla. İlk 10 aylık performansta yüzde 4,1 bir rakam yakaladık."

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik ise sürdürülebilirliğin vücut bulduğu etkinliğin otomotiv endüstrisinin inovasyon ekosistemlerinin temel taşlarından birini oluşturduğunu kaydetti.

Otomotiv sektörünün Türkiye'nin ihracat şampiyonu olduğunu vurgulayan Çelik, "Son 19 yılın 18'inde ihracat şampiyonu olan bir sektör. Türkiye ihracatının yüzde 15 ila 20'si arasında ihracatını tek başına gerçekleştiriyor. İhracata dayalı büyüme stratejisi olan ülkemizde, otomotiv endüstrisi ihracatın temel taşlarını oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, bu yıl da 37,2 milyar dolarlık ihracatın üstüne bir rekor daha koyacaklarını dile getirerek, "40,4 milyar doları simüle ediyoruz. 41 milyar dolara doğru gidiyoruz. Bu güçlü performansımızın ardında yüksek teknolojili ürün geliştirme, tasarım mühendislik kabiliyetlerimizin olduğu aşikar. Bu yarışma da bu kabiliyetleri ön plana çıkartmak, geliştirmek amaçlı düzenleniyor." diye konuştu.

OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu da organizasyonun bir yarışmanın çok ötesinde geleceği kodlayan genç fikirlerin, cesur girişimcilerin ve yenilikçi vizyonların buluşma platformu olduğunu söyledi.

Girişimcilik ekosisteminin diğer önemli yapı taşı yatırımcıyı, daha kurumsal bir yapıda bu platforma dahil etmek için düğmeye bastıklarını kaydeden Burhanoğlu, "Ticaret Bakan Yardımcımız ve İhracat Genel Müdürümüzün destekleriyle, girişim sermayesi yatırım fonunu kurmaya karar verdik. Gençlerimizi kapı kapı yatırımcı aramaktan kendi işlerine konsantre edecek onlara büyük ivme kazandıracak bu adım için hepimiz çok heyecanlıyız." diye konuştu.

Burhanoğlu, bugüne kadar yarışmaya yaklaşık 6 bin başvuru yapıldığına değinerek, "Projelerin yüzde 61'i şirketleşti. Birçoğu artık mobilite dünyasının aktif oyuncuları arasında." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından OİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik tarafından ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'a plaket verdi.

Gün boyu sürecek olan etkinlikte, OGTY'ye en çok proje gönderen Bursa Uludağ Üniversitesine ödül verildi.

Program iki ayrı başlıkta düzenlenecek panellerin ardından finale kalan 10 projenin girişimcisinin sunumları sonrası ödül töreniyle sona erecek.