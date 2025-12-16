Haberler

Eskişehir'de konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de 2025 Kasım ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,0 oranında azalarak 2 bin 261 adete düştü. İpotekli satışlarda da benzer bir düşüş gözlemlendi.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2025 Kasım ayında, 2024 Kasım ayına göre yüzde 5,0 oranında azalarak 2 bin 261 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2025 Kasım ayında konutların 829 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 432 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 261 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 oranında azalarak 391 adet, diğer satışlar ise yüzde 3,1 oranında azalarak bin 870 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 391 konutun 131 adedi ilk satış, 260 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. - ESKİŞEHİR

