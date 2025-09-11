Eskişehir'de Jeotermal Kaynak İhalesi Duyuruldu

Eskişehir'de 14 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Eskişehir'in Odunpazarı, Sivrihisar, Beylikova, Mahmudiye, Tepebaşı, Çifteler ilçelerinde bulunan 12 jeotermal kaynak arama ve 2 işletme ruhsatı verilen ancak ruhsat hukuku sona eren alan, 3 yıl süreyle arama ve işletme ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları yaklaşık 507 hektar ile 4 bin 911 hektar, muhammen bedelleri 1 milyon 574 bin lira ile 3 milyon 808 bin lira, geçici teminat bedelleri 47 bin 222 lira ile 114 bin 255 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 30 Eylül Salı saat 10.00'da Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının toplantı salonunda gerçekleştirilecek.