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Başkan Kesikbaş: "InveSt Eskişehir, girişimcilik ve yatırım ekosistemimizi güçlendiren stratejik bir adımdır"

Başkan Kesikbaş: 'InveSt Eskişehir, girişimcilik ve yatırım ekosistemimizi güçlendiren stratejik bir adımdır'
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Eskişehir Sanayi Odası koordinasyonunda düzenlenen InveSt Eskişehir etkinliği, girişimciler ile yatırımcıları buluşturarak şehrin inovasyon ve yatırım ekosistemini güçlendirdi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, InveSt Eskişehir etkinliğinin şehrin girişimcilik ve yatırım ekosistemine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Etkinlik, ESO koordinasyonunda faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ve Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) iş birliğinde gerçekleştirildi. Eskişehir'in üretim gücü ve sanayi altyapısıyla Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi olduğunu vurgulayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bu gücü sürdürülebilir hale getirmek için girişimcilik ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek zorundayız. Koordinasyonunu yürüttüğümüz TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulumuzun öncülüğünde ATAP iş birliğiyle hayata geçirilen InveSt Eskişehir, girişimciler ile yatırımcıları aynı platformda buluşturarak çok kıymetli bir köprü görevi görmüştür" dedi.

Girişimciler projelerini yatırımcılara sundu

Başkan Celalettin Kesikbaşk ayrıca, "Bu organizasyon sayesinde girişimcilerimiz projelerini doğrudan yatırımcılara sunma fırsatı bulmuş, Eskişehir'in inovasyon potansiyeli bir kez daha görünür hale gelmiştir. ESO olarak girişimcilerimizin ve genç fikirlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında girişimciler, yatırımcılar ve ekosistem paydaşları bir araya gelirken, ATAP'ın teknoloji geliştirme ve girişimcilik ekosistemine sağladığı katkılar da vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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