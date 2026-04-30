Eski Sanayi Sitesi esnafının Toybelen'den yer talebi

Samsun'da sanayi dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınmalar sürerken, Eski Sanayi Sitesi esnafı da burada kendilerine yer verilmesini talep etti.

Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi esnafının Toybelen'e taşınma süreci devam ederken, Eski Sanayi Sitesi esnafı ise kendilerinin bu kapsamda değerlendirilmediğini belirterek basın açıklaması yaptı. Esnaf, Toybelen Sanayi Sitesi'nde halen 330 boş dükkan bulunduğunu ileri sürdü.

Eski sanayi esnafından Yücel Akbay, "Gülsan Sanayi esnafına söz verilen ve inşa edilen Toybelen Sanayi Sitesi'nde bize de söz verildi, yapılacağı söylendi. Geldiğimiz süreçte üzerinden 4-5 yıl geçti. Gülsan Sanayi esnafı çok memnun, yerlerini aldılar. Biz ise Eski Sanayi esnafı olarak mağdur edildik. 2 yıldır bu durumu dile getiriyoruz. Orada bize göre de dükkanlar yapıldı. Neden bize teslim edilmiyor? Devlet yetkililerinin bu kangren olmuş yarayı çözmesini istiyoruz. TOKİ'nin elinde kalan 330 adet dükkanın eski sanayi esnafına verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Esnaf Emre Kurnaz ise "Biz 330 dükkanın talibiyiz. Esnaf ayrımı diye bir şey yoktur. Esnaf bu devletin bel kemiğidir. Talebimiz, sosyal devlet ilkesi gereğince küçük esnafın korunmasıdır. Tek isteğimiz alın terimizin karşılığıdır" diye konuştu. - SAMSUN

