Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı hisse senetlerinde spekülatif işlemlerle yapay fiyat artışları yaratıldığı belirlendi. SPK'nın hazırladığı raporlarda, bu manipülatif işlemlerle küçük yatırımcıların ciddi zarara uğratıldığı tespit edildi.

Savcılık, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarını işlediğini değerlendirerek gözaltı talimatı verdi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gözaltı kararının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 12 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

"YAPAY YÜKSELİŞLER KÜÇÜK YATIRIMCIYI MAĞDUR ETTİ"

Savcılıktan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı paylarda işlem hacmi ve fiyatın olağan dışı dalgalanmalar gösterdiği, yapay yükselişlerin özellikle Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde yoğunlaştığı ifade edildi. Bu kapsamda 25 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GÖKHAN GÖNÜL DE GÖZALTINDA

Açıklamada, şüphelilerden Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun hâlihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu bilgisi verildi.

Aynı soruşturmada eski futbolcu Gökhan Gönül ile Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk ve Akif Koç'un gözaltına alındığı açıklandı.

DERBİ SONRASI HAVALİMANINDA YAKALANDI

Fenerbahçe yönetiminin Galatasaray derbisi için davet ettiği eski futbolculardan Gökhan Gönül'ün, karşılaşmayı tribünden takip ettiği ve maçın ardından havalimanında gözaltına alındığı belirtildi.

6 ŞÜPHELİ FİRARDA

Soruşturmada 6 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğu, arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.