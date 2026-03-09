Haberler

İnnovi 4 Projesi İnşaat Şirketi İflas Etti

Esenyurt'ta 15 yıldır devam eden İnnovi 4 inşaat projesini yürüten Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, mahkeme kararıyla iflas etti. Şirketin borç yükü 11 milyar lirayı aşarken, birçok alıcı mağdur durumda.

Vehbi DEMİR/ Esenyurt'ta İnnovi 4 projesi kapsamında 15 yıldır inşaatı süren ve yüzlerce dairenin bulunduğu gökdelenleri yapan şirket, iflas etti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın 12'nci duruşmasında şirketin iflasına hükmedildi ve dosyanın icra ve iflas süreci kapsamında işlem görmesine karar verildi.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında yürütülen davada mahkeme iflas kararı verdi. Esenyurt'ta hayata geçirilmesi planlanan İnnovia 4 projesinden, yüzlerce daire satılmasına rağmen inşaatların tamamlanamadığı ve tapu devirlerinin yapılamadığı belirtildi. Projeden daire alan çok sayıda kişi mağdur olduğunu belirtti. Şirketin açtığı konkordato talebinin reddedilmesi, iflas sürecini hızlandırdı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında şirketin borç yükünün 11 milyar lirayı aştığı belirtildi. Mahkeme kararının ardından dosya Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
