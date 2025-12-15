Haberler

Bakan Uraloğlu: "(Esenboğa Havalimanı Metro Hattı) Yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz"

Bakan Uraloğlu: '(Esenboğa Havalimanı Metro Hattı) Yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar'dan başlayarak Esenboğa Havalimanı'na kadar uzanacak metro hattının yapımına 2026 yılında başlanacağını açıkladı. Toplam 36 kilometre uzunluğunda olacak projede 12 istasyon yer alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı Metro Hattı ile ilgili bilgi vererek, "YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da yapımı planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Esenboğa Havalimanı'na ulaşacak metro projesi kapsamında artan ulaşım ihtiyaçları ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, "İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar'dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Yeni güzergah, Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'na kadar uzanacak. Böylece YHT Gar'dan Esenboğa Havalimanı'na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

36 kilometre uzunluğunda olacak, 12 istasyon inşa edilecek

YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nı 36 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hat kapsamında; YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazit Üniversite olmak üzere 12 istasyon bulunacak" açıklamasında bulundu.

Yalnızca güzergahın değil, aynı zamanda istasyon giriş-çıkış yapıları, istasyon yerleşimleri, plan-profil çizimleri ve diğer işletmesel kriterlerin de revize edildiğini aktaran Uraloğlu, "Projenin ulaşım sistemine entegre biçimde, en fizibıl ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek yapıya ulaşması için kapsamlı bir çalışma yürüttük. Artık son aşamaya geldik. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara'ya Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-Gar-Kızılay metro hatlarıyla toplam 44,5 kilometre yeni hat inşa ettiklerini belirtti. Söz konusu hatların yanı sıra 36 kilometrelik Sincan-Kayaş arasındaki 36 kilometrelik hattı modernize ederek vatandaşın hizmetin sunduklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara'nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak raylı sistem hat uzunluğunu 103 kilometrenin üzerine çıkardık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaykut.mcse:

İzmir’deki Halkapınar- Otogar metrosu 2008’den beri niçin bekletiliyor? 5 kilometrelik metroyu yapmak bu kadar mı zor? Sizin İzmir’e bakışınız işte bu!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: Dayanacak bir yanım kalmadı
Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim

Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı fena bombaladı
title