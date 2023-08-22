Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi Ahmet Budak, kış mevsimi öncesi hayvanları için yem ve saman tedariği için seferber oldu. Motorine gelen zamlardan dert yanan Budak, bu yıl toprakta verim aldıklarını ancak yakıt ücretlerinin yüksekliği nedeniyle ekinlerini tam olarak biçemediklerini belirtti.

Erzurum'un Tekman ilçesinde çiftçiler hayvanları için kışlık saman ve yem için gece gündüz çalışıyorlar.

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi Ahmet Budak 2 bin 565 rakımlı Hitik yaylasında kış mevsimi öncesi hayvanları için yem ve saman tedariği için seferber oldu. Toprak verimine şükür ederken motorine gelen zamlardan dert yanan Budak, Çiftçi kesimi olarak bu yıl toprakta çok verim aldık ancak verimi tam olarak değerlendirmedik yüce Allah her tarafta hem ot ve hem de ekin verdi ama ne yazık ki her tarafı biçemedik çünkü yakıt ücretleri çok fazla, Çiftçiler temmuz ve ağustos aylarında çalışıyor tam da bu aylarda motorin çıktıkça çıktı bunun için ekinlerimizi tam biçemedi" diye konuştu. - ERZURUM