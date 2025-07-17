Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Gündemde Türk-Gürcü Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı ve çeşitli fuarlarla ilgili bilgilendirmeler yer aldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın başkanlığında yapılan toplantıda, gündemdeki konular ele alındı.

Toplantıda Görüşülen Başlıca Konular; TOBB'dan gelen "Türk-Gürcü Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı" konulu yazı hakkında yönetim kurulu üyeleri görüş alışverişinde bulundular.

TOBB'dan "Non-Food Asia Expo 2025 Fuarı Almatı Kazakistan" başlıklı gönderilen yazı hakkında üyelere bilgilendirme yapıldı.

Erzurum İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden gönderilen yeşil dönüşümle ilgili yapılacak olan organize sanayi toplantılarıyla alakalı "görevlendirme" yazısı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

4-6 Şubat 2025 tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşecek olan Meyve ve Sebze Ticaret Fuarı ile alakalı TOBB'dan gelen "fuar duyurusu" yazısı hakkında yönetim kurulu üyeleri bilgilendirildi.

TOBB'dan gönderilen "CIFTIS Çin Uluslararası Hizmet Ticaret Fuarı" başlıklı yazı değerlendirildi.

TOBB'dan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelen diğer yazılar da toplantıda ele alındı.

Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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