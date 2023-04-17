Erzurum ticaret sektörü performansında artış

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılı Mart dönemi faal vergi mükellefi verilerini paylaştı. Erzurum'da 11 bin 903 Gelir Vergisi, 8 bin 581 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 669 Kurumlar Vergisi, 17 bin 513 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 384 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 15 bin 321 Katma Değer Vergisi(KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

Aralık 2022'ye Göre Değişim

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Mart ayında, 2022 yılı Aralık ayına göre Gelir Vergisi mükellefi sayısı 11 bin 760'dan 11 bin 903, kurumlar vergisi faal mükellef sayısı 3 bin 632'den 3 bin 669, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı 17 bin 405'ten 17 bin 513, GMSİ mükellef sayısı 7 bin 177'den 7 bin 384, KDV mükellefi sayısı 15 bin 186'dan 15 bin 31'e yükseldi.

2022 Aralık Ayına Göre Değişim Oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre; 2022 Aralık ayına göre faal mükellef sayısı, Gelir vergisinde 1,21, kurumlar vergisinde yüzde 1,01, Gelir Stopaj vergisinde yüzde 0,62, GMSİ'de yüzde 2.88, KDV'de yüzde 0,88 oranında artış kaydetti.

2022 Aralık Ayı Erzurum Verileri

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Erzurum'da 2022 Aralık ayında 11 bin 760 Gelir Vergisi, 8 bin 703 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 632 Kurumlar Vergisi, 24 bin 95 Aktif, 17 bin 405 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 177 Gayrimenkul Sermaye iradı Vergisi ve 15 bin 186 Katma Değer Vergisi faal mükellefi bulunuyordu.

Türkiye İlleri Sıralaması

Ülkede kurumlar Vergisi Faal mükellef sayısının en yüksek olduğu 40 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Kocaeli, Gaziantep, İçel, Adana, Muğla, Kayseri, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Sakarya, Manisa, Samsun, Balıkesir, Eskişehir, Mardin, Kahramanmaraş, Trabzon, Van, Afyon, Malatya, Çanakkale, Batman, Elazığ, Sivas, Aksaray, Isparta, Nevşehir, Erzurum, Yalova, Ordu, Şırnak olarak açıklandı. - ERZURUM