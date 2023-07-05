Erzurum Ticaret Borsasında Kuru Soğanın Kilogramı 12 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsasında kuru soğanın kilogramı 12 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca patates, inek sütü ve civil peynir gibi ürünlerin fiyatları da açıklandı.