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Erzurum Ticaret Borsasında Kuru Soğanın Kilogramı 12 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsasında Kuru Soğanın Kilogramı 12 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında kuru soğanın kilogramı 12 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca patates, inek sütü ve civil peynir gibi ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 12 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg5,006,005,65HTS
Kuru SoğanKg12,0012,0012,00HTS
İnek SütüKg9,0010,259,70HTS
Civil PeynirKg87,1387,1387,13HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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