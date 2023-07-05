Erzurum Ticaret Borsasında Kuru Soğanın Kilogramı 12 Liradan İşlem Gördü
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Erzurum Ticaret Borsasında kuru soğanın kilogramı 12 liradan işlem gördü. Borsada ayrıca patates, inek sütü ve civil peynir gibi ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 12 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|5,00
|6,00
|5,65
|HTS
|Kuru Soğan
|Kg
|12,00
|12,00
|12,00
|HTS
|İnek Sütü
|Kg
|9,00
|10,25
|9,70
|HTS
|Civil Peynir
|Kg
|87,13
|87,13
|87,13
|HTS
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi
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