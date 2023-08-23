Erzurum Ticaret Borsasında Küçükbaş Hayvan Eti 180 Liradan Satıldı
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 180 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 180 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et küçükbaş
|Kg
|180,00
|180,00
|180,00
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|313,00
|313,00
|313,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|10,25
|10,25
|10,25
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi