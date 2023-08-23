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Erzurum Ticaret Borsasında Küçükbaş Hayvan Eti 180 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 180 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 180 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et küçükbaşKg180,00180,00180,00HTS
Et büyükbaşKg313,00313,00313,00HTS
İnek sütüKg10,2510,2510,25HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi

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