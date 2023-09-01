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Erzurum Ticaret Borsasında Ayçiçek Yağı Kilogramı 40,08 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında ayçiçek yağının kilogramı 40,08 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ayçiçek yağının kilogramı 40,08 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Ayçiçek yağıKg40,0840,0840,08HTS
Kuru fasulyeKg45,0045,0045,00HTSG
Kuru soğanKg18,5018,5018,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satış Geçiş

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi

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