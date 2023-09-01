Erzurum Ticaret Borsasında Ayçiçek Yağı Kilogramı 40,08 Liradan Satıldı
Erzurum Ticaret Borsasında ayçiçek yağının kilogramı 40,08 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ayçiçek yağının kilogramı 40,08 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Ayçiçek yağı
|Kg
|40,08
|40,08
|40,08
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|45,00
|45,00
|45,00
|HTSG
|Kuru soğan
|Kg
|18,50
|18,50
|18,50
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geçiş
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi