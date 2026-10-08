Erzurum Ticaret Borsası'nda Yavuz Güney üçüncü kez Meclis Başkanlığına seçildi

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) seçimlerin ardından gerçekleştirilen yeni dönemin ilk Meclis Toplantısı'nda, Meclis Başkanlığı ve divan üyelikleri için seçim yapıldı. Yavuz Güney, üçüncü kez Meclis Başkanlığına seçildi.

Erzurum Ticaret Borsası'nda geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen seçimlerin ardından, yeni dönemin ilk Meclis Toplantısı yapıldı. Meclis üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yeni dönemde görev yapacak Meclis Divanı da belirlendi.

Toplantının açılışını, Meclisin en yaşlı üyesi İsmail Yeşilyurt yaptı. Açılış konuşmasında yeni dönemin Erzurum Ticaret Borsası ve Erzurum için hayırlı olmasını dileyen Yeşilyurt, Meclis üyelerinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak çalışmalara imza atması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından Meclis Başkanı, başkan yardımcıları ve muhasip üyenin belirlenmesi için seçimlere geçildi.

Gerçekleştirilen seçimler sonucunda Yavuz Güney, üçüncü kez Erzurum Ticaret Borsası Meclis Başkanlığına seçildi. Meclis Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Yiğit ve Turhan Dinler, muhasip üyeliğe ise Selami Atiş getirildi.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığı görevini devralan Yavuz Güney, yeni dönemin ilk Meclis Toplantısı'nı açtı. Meclis üyelerine başarı dileklerini ileten Güney, yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Erzurum Ticaret Borsası'nın hedeflerine katkı sunacaklarına inandığını belirtti.

"Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız"

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Hakan Oral da toplantıda yaptığı değerlendirmede, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Meclis üyelerine hitap eden Oral, yeni dönemde birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla hareket ederek Erzurum'un ekonomik kalkınmasına ve ticaret hayatının gelişimine katkı sağlayacak önemli çalışmaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yeni dönemde görev alan tüm Meclis üyelerine başarılar dileyen Oral, Erzurum Ticaret Borsası'nın geçmişten gelen tecrübesi ve güçlü kurumsal yapısıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı