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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Kilogramı 313 Liradan Satıldı

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Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan eti kilogramı 313 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg313,00313,00313,00HTS
Civil peynirKg56,0056,0056,00HTS
İnek sütüKg8,5013,509,06HTS
YumurtaAdet2,202,202,20HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi

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