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Erzurum Havalimanında 5 ayda 544 bin kişi uçtu

Erzurum Havalimanında 5 ayda 544 bin kişi uçtu
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DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanı'nda 2026 yılının ilk 5 ayında 3 bin 635 uçuş yapıldı ve 544 bin 33 yolcu taşındı. Aynı dönemde 4 bin 615 ton yük trafiği gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 5 aylık hava trafiği rakamlarını açıkladı.

Erzurum Havalimanından Ocak-Mayıs 2026 döneminde; 3 bin 635 uçuş gerçekleşti ve toplam 544 bin 33 kişi uçtu. Aynı dönemde Erzurum Havalimanından 3 bin 561 iç hat, 74 dış hat uçuş oldu. 2025 yılında aynı dönemde toplam 3 bin 375 uçuş gerçekleşti.

5 ay içinde Erzurum Havalimanında 4 bin 615 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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