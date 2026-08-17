Erzurum'da Temmuz'da 4 bin 50 araç devri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2026 motorlu kara taşıtları verilerine göre Erzurum'da 4 bin 50 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi.

Temmuz ayında devri yapılan araçların 2 bin 593'ünü otomobiller oluştururken, 824 kamyonet, 257 traktör, 204 motosiklet, 87 kamyon, 50 minibüs, 26 otobüs ve 9 özel amaçlı taşıtın devri yapıldı. Böylece Erzurum'da bir ay içerisinde noterler aracılığıyla toplam 4 bin 50 motorlu kara taşıtı el değiştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı