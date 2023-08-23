Erzurum'da Temmuz Ayında 189 Marka Başvurusu Yapıldı

TÜRKPATENT Temmuz ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum'dan Temmuz ayında 39, bu yılın 7 ayında ise 189 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 45, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya, Elazığ ve Van'ın ardından 4'üncü sırayı aldı.

TÜRKPATENT Temmuz ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum'dan Temmuz ayında 39, bu yılın 7 ayında ise 189 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 45, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya, Elazığ ve Van'ın ardından 4'üncü sırayı aldı.

Erzurum'da Temmuz dönemi marka başvuru sayısının zirve yaptığı dönem oldu. İlden Temmuz ayı odağında yapılan marka başvuru sayısı Haziran ayına göre yüzde 69,56 oranında artış gösterdi. İl Temmuz ayı kaydında bölge illeri içinde 3'üncü sıraya yükseldi

Temmuz Ayı Verileri

Verilere göre Temmuz ayında Erzurum'dan 39, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 87, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 111, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 235, ülkeden ise 12 bin 393 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum'un Temmuz Ayı Payı

Temmuz ayı kaydında İlin başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 44.82, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 35,13, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,59, Türkiye toplamında ise 0,31'lik pay edindi.

Ocak - Temmuz 2023 Verileri

TÜRKPATENT verilerine göre, bu yılın 7 ayında Erzurum'dan 189, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 351, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 489, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden bin 378, ülke illeri toplamında ise 88 bin 880 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum'un Marka Başvuru Payı

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, İlin 7 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 53,84, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 38,65, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 13,71, ülkede ise yüzde 0.21 oranında pay gösterdi

Erzurum Aylık Dağılım

Verilere göre bu yılın 7 ayı kaydında Erzurum'dan Ocak ayında 25, Şubat ayında 19, Mart ayında 25, Nisan ayında 30, Mayıs ayında 28, Haziran ayında 23, Temmuz ayında 189 olmak üzere toplam 189 marka başvurusu gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi

DOSİAD analizlerine göre Doğu Anadolu Bölgesinden de Ocak ayında 224,Şubat ayında 132, Mart ayında 190, Nisan ayında 171, Mayıs ayında 209, Haziran ayında 218, Temmuz ayında 235 marka başvurusu kaydedildi.

Erzurum 45'inci Sırada

Erzurum bu yılın 7 ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 45'inci sırayı aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Adana, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Manisa, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Afyon, Ordu, Kahramanmaraş, Sivas, Isparta, Mardin, Düzce, Malatya, Edirne, Rize, Elazığ, Çorum, Aksaray, Nevşehir, Kütahya, Yalova, Van, Bolu, Karaman, Erzurum olarak açıklandı.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın 7 ayında Bölge illeri, Malatya'dan 277, Elazığ'dan 248, Van'dan 212, Erzurum'dan 189, Ağrı'dan 52, Erzincan'dan 148, Kars'tan 48, Bitlis'ten 48, Muş'tan 31, Bingöl'den 52, Iğdır'dan 30, Ardahan'dan 8, Hakkari'den 13, Tunceli'den 22 marka başvurusu kaydedildi. - ERZURUM