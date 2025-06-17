Erzurum'da Son 12 Yılda 750'yi Aşkın Gölet Yapıldı

Erzurum'da Son 12 Yılda 750'yi Aşkın Gölet Yapıldı
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Büyükşehir Belediyesi, Erzurum kırsalında son 12 yılda inşa edilen 750'yi aşkın göletin, tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağladığını açıkladı. Başkan Sekmen, göletlerin kuraklık dönemlerinde çiftçilere hayat suyu olduğunu belirtti.

Erzurum kırsalında Büyükşehir Belediyesi tarafından son 12 yılda yapılan 750'yi aşkın gölet, kentin tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesince inşa edilen göletlerin kentteki tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkı sağladığını, her ay tamamlanan yeni göletlerin çiftçi ve besicilerin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Erzurum'un bereketli topraklarını suyla buluşturduklarını, tarım ve hayvancılık sektörüne güçlü destek sağlandıklarını vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay Tortum Çamlıca, Oltu Toprakkale ve Narman Kilimli'de tamamladığımız göletlerimizi de üreticimizin emrine sunduk. Göletlerimiz hem tarım arazilerinin sulanmasında hem de hayvan içme suyu temininde hayati bir rol üstleniyor. Özellikle yaz aylarında kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan üreticiler için bu göletler adeta birer 'can simidi' niteliği taşıyor. İşte bu nedenle doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek, sadece bugüne değil, yarınlara da hizmet eden kalıcı eserleri şehrimize kazandırıyoruz. Her alanda kalkınan, büyüyen ve gelişen bir Erzurum için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

-"12 yılda 750'yi aşkın gölet yaptık"

Sekmen, gölet projelerinin Erzurum'un geleceğini güvence altına aldığına işaret ederek, "Her damla su, Erzurum'un yarınlarına yapılan bir yatırımdır. 12 yılda 750'yi aşkın gölet yaptık. Göletlerimiz tarım ve hayvancılığın yanı sıra meralarımızın zenginleşmesine ve hayvan popülasyonunun artmasına da katkı sağladı. Tarımsal sulama ve hayvan içme suyu fonksiyonlarına sahip göletlerimiz ile tarım ve hayvancılık sektörü daha da gelişti. İşte bu değişim ve dönüşümle Erzurum'da çiftçilerimizin yüzünü güldürmeye, topyekun bir şekilde kırsal kalkınmaya adeta öncülük ediyoruz. Böylelikle tarımsal anlamda mevcut altyapının modernizasyonunu yaparak, iklim krizine karşı dirençli bir tarım stratejisi oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi
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Yorumlar (1)

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