Erzurum'da Mart ayında 688 konut satıldı

Erzurum'da 2026 yılının Mart ayında 688 adet konut satışı yapıldı

Ülkemizde ilk el konut satışları 35 bin 725, ikinci el konut satışları 77 bin 642 olarak gerçekleşti Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak 35 bin 725 oldu. İkinci el konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında azalarak 77 bin 642 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,5, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,5 oldu.

Erzurum 2026 yılı ilk ayında konut satışında ülke sıralamasında 31'inci sırada yer aldı. Erzurum'da aynı dönemde 77 adet de işyeri satışı oldu. Satışı yapılan 680 konuttan 418'i ikinci el, 270'ı ise birinci el satış şeklinde gerçekleşti. Erzurum'da iş yeri satış sayılarına bakıldığında ise 55 adet ikinci el ve 22 adet ilk elden satıldı. - ERZURUM

