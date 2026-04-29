Erzurum'da Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı açıldı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 26) açıldı.

Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 5 üniversitenin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün işbirliği ve desteğiyle düzenlenen KUDAKAF 26, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Genç yeteneklerle kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceği fuar 2 gün sürecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik kalkınma açısından enflasyon ortamında olunmasına rağmen çok büyük bir aşama kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin özellikle Kovid-19 sonrasında çok hızlı kalkınma ivmesiyle bu sene itibarıyla orta gelir düzeyinden çıktığını dile getiren Alpkan, "Kişi başı 18 bin dolar gayrisafi milli gelir hasıla ile artık gelişmiş ülkedir. Gelir dağılımında adil paylaşım oluştukça bu daha da hissedilecektir." dedi.

"Gençlerimiz son genç neslimiz"

Alpkan, Türkiye'nin nüfus artışına dikkati çekerek, "Türkiye, şu an toplam üretim büyüklüğü ve satın alma gücü paritesiyle dünyadaki ilk 12-13 ülke arasında yer almaktadır. Türkiye'nin genç nüfusu hala devam etmekle birlikte nüfus artık hızı yavaşladığı için artık biz de yavaş yavaş hem yüksek gelir gurubu hem de yaşlanan ülkeler sınıfına doğru ilerliyoruz. Gençlerimiz son genç neslimiz. 2030'lardan sonra biz de yaşlı bir ülke olacağız. Bu kalkınma hızı Allah korusun yavaşlayabilir. Bu da artık gençlerimizin elinde." şeklinde konuştu.

Kayıt dışı çalışmalar hakkında bilgi veren Alpkan, şöyle devam etti:

"Çalışma hayatı açısından kayıt dışı ekonomi son 20 yılda yarı yarıya azaldı. Kayıt dışı istihdam yüzde 50'lerde yani iki kişiden biri kayıtlı çalışmıyordu şu an kayıt dışılık yüzde 25'in altına düştü. Tarımda çok yüksek kayıt dışılık var onu da saymazsak yüzde 10 küsurlara kadar özellikle sanayide yüzde 12'ye kadar kayıt dışı çalışma düşmüş durumdadır. Bu da kurumsallaşan bir ekonomi olduğumuzu gösteriyor.

Kayıt dışılık ve ekonominin büyümesinin yanı sıra işsizlik azaldı. 2000'li yılların başında yaklaşık 2 milyon civarı işsiz vardı şimdi 2 milyon civarı işsiz var ama çalışma nüfusumuz yani 15 yaş üstü nüfus 66 milyon kişi oldu. 36 milyon da çalışan ve iş arayan iş gücümüz var. Bunun yaklaşık 34 milyonu çalışıyor. 2 milyon küsur da iş arıyor. Daha önce çok az olan çalışan nüfus içinde 2 milyona nispetle şu anda çok büyük bir çalışan içinde 2 milyon işsizimiz var. Bu da son 20 yılın en düşük oransal olarak işsizliğidir. 2025 yılında işsizlik oranı yüzde 8,3 gerçekleşti. Allah'a şükür bugün açıklanan mart ayı 2026 TÜİK rakamlarına göre yüzde 8,1'e inmiş durumda."

Erzurum Vali Vekili Ahmet Özdemir de son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar ve üniversite-sanayi işbirlikleri sayesinde bölgenin ekonomik ivme kazandığını kaydederek, "Ancak kalkınmanın sürdürülebilir olması için en kritik unsur insan kaynağıdır. Nitelikli gençleri iş dünyasıyla erken buluşturmak, bölgemizin geleceğine yapılmış en değerli yatırımdır. KUDAKAF fuarı tam da bu anlayışın somut bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "Bu değerli organizasyon bölgemiz adına son derece önemlidir. Çünkü artık çağımızda devletlerin gücü sahip oldukları doğal kaynaklarla, yetişmiş insan kaynağıyla, teknoloji üretebilme kapasitesiyle ve nitelikli gençlerle mümkündür." dedi.

Yatırımın sadece batıda yapılır mantığını kaldırdıklarını vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Yatırım doğuda da güneyde de kuzeyde de olmalı. Doğu Anadolu kış şartları var. Bizden çok daha zor şartlarda olan Kanada gibi birçok ülkelerde nasıl yatırım yapılıyorsa şehrimizde de ve diğer illerimizde de yatırım yapılması gerekiyor. Bunun için akademisyen ve iş insanlarımıza büyük görev düşüyor. Artık üniversitelerimiz bütün bilgileri güzel şekilde veriyor ama çocuklarımızın iş bulabilecekleri alanlara ihtiyacımız var. Bunun için de üniversitelerimizin öncülük yapması, iş adamlarımızın da devletin bu bölgelerde verdiği teşviklerden istifade etmeleri için mutlaka buralara yatırım yapmalarını arzu ediyoruz."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da 2019 yılında hayata geçirdikleri bölgesel kariyer fuarlarının geniş bir zemine yayıldığını anlattı.

Geçen yıl 274 firma, 56 sponsor kurum ve 65 binden fazla öğrenci ve mezunu aynı çatı altında buluşturduklarını kaydeden Hacımüftüoğlu, "Bu rakamlar, yalnızca bir istatistik değil bölgemizin genç potansiyeline ve iş dünyasına duyulan karşılıklı güvenin sayısal ifadesidir. KUDAKAF 26 ise bu başarının üzerine yeni bir atılım ekleme kararlılığıyla yola çıkmaktadır. Bölgemizdeki altı üniversitenin öğrenci ve mezunlarını sektör temsilcileriyle aynı platformda buluşturan bu organizasyon, üniversite, kamu ve özel sektör iş birliğinin kurumsal düzeyde sürdürülebilirliğini sağlayan önemli bir model olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.