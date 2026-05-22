Erzurum'da kurbanlıklara sıkı denetim

Erzurum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala batı illerine götürülen hayvanlar veterinerler tarafından titizlikle kontrol ediliyor.

Kurban Bayramı öncesi Erzurum'da kurulan veteriner yol kontrol ve denetim istasyonunda, araçlar tek tek durdurularak kurbanlıklar kapsamlı kontrollerden geçiriliyor. Veteriner hekimler, hayvanların küpe numaralarını ve sevk belgelerini sistem üzerinden inceleyerek sağlık durumlarını kontrol ediyor. 24 saat yapılan kontrollerde her vardiyada on veteriner hizmet veriyor. Şüpheli görülen hayvanlar ek muayeneye alınırken, eksik evrakı bulunan ya da kayıt dışı olduğu tespit edilen sevkiyatlara ise izin verilmiyor.

"Titiz bir kontrol ve inceleme yapılıyor"

Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, istasyonun Türkiye'de açılan ilk veteriner yol kontrol ve denetim istasyonu olduğunu ifade ederek "İstasyonumuz 7 gün 24 saat esaslı kontrolleri yapmaktadır. Hayvan taşıyan araçların tamamı kontrol ediliyor. Araçlarda bulunması gereken evraklar incelenirken, sevk mevzuata açısında kontrol yapılıyor ve hayvanların salgın bir hastalık taşıyıp taşımadığına bakılıyor. Herhangi bir sıkıntı olmaması halinde araçlar yollarına devam ediyor" dedi.

"20 binden fazla araç kontrol edildi"

Kenger, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Kurban Bayramı öncesi Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda önceki haftalar yoğunluk arttı. Ancak artık bu yoğunluk azalmaya başladı. Açılışından bu yana yaklaşık 21 bin 500 aracı kontrol ettik. Toplamda da 777 bin canlı hayvan kontrol edilmiş oldu. Bu yılın başından itibaren de 60 binden fazla büyükbaş hayvanımızın kontrolü sağlandı. Kontrollerimiz, Kurban Bayramı da dahil olmak üzere devam edecek" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı