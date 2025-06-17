Erzurum'da Kadın Girişimciliği Destekleyen Toplantı

Erzurum'da Kadın Girişimciliği Destekleyen Toplantı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, kadın girişimciliğini desteklemek ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen toplantıda, kadınların ekonomik hayata katılımı için sunulan destek ve teşvikler ele alındı. Katılımcılar, kadın kooperatiflerinin bölgesel kalkınmadaki önemi ve mevcut destek programları hakkında bilgilendirildi.

Erzurum'da kadın girişimciliğini desteklemek ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimciler Özelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek ve Teşvikleri Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantının en büyük amacı kadınların ekonomik hayata daha aktif katılmasını sağlamak.

Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur, toplantıda yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin bölgesel kalkınmanın taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kadın kooperatifleri, yalnızca üretim odaklı değil, dayanışma, girişimcilik ve yerel kalkınma adına da önemli değerler üretmektedir. Bakanlığımızın kadın girişimcilere yönelik sunduğu destek ve teşviklerin sahada görünür hale gelmesi için bu tür toplantıların sürekliliği büyük önem taşıyor. Erzurum'da kadın emeğini ekonomiye kazandırmak için kamu kurumlarıyla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz."

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin kadın politikaları açısından da önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Ailenin önemli bir parçası olan kadınların üretim gücünün ekonomik değere dönüşmesi için kararlılıkla çalıştıklarının aktaran Aykut, "Kadın girişimciliği sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın da anahtarıdır. Bu noktada kurumlar arası iş birliği, yerel kalkınma için büyük bir fırsat sunuyor." diye konuştu.

Program kapsamında KOSGEB, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve DAP İdaresi yetkilileri, kadınlara yönelik mevcut destek ve teşvik programlarını katılımcılara sundu.

KOSGEB Erzurum Müdürlüğünden Yezdan Berrak Özkara, KUDAKA'dan Fatih Baltacı ve DAP İdaresi'nden Meryem Özçelik, kurumlarının kadın girişimciliğine dair projelerini anlattı.

Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştırılması ve yerel kalkınmada kadınların rolünün artırılması gibi başlıkların ele alındığı toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası! Füzeler Tel Aviv'i vuruyor

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası! Ülkede sirenler çalıyor
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
İran'a siber saldırı! Bankalar kilitlendi, ATM'ler çöktü

Halk isyanda! İran bu kez hiç beklemediği yerden vuruldu
İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinde sürprizler var
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

Devler Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler
Acun Ilıcalı'dan taraftarlarını heyecanlandıran transfer sözü

Acun'dan taraftarlarını heyecanlandıran transfer sözü
Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu

Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
Bülent Serttaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.