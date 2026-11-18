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Erzurum'da 2026 yılı ekim ayında 569 motorlu kara taşıtı trafiğe kaydedildi. Yeni taşıt kayıt sayısı, eylül ayına göre 136, geçen yılın aynı ayına göre ise 277 azaldı.

Türkiye genelinde ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 0,44'ü Erzurum'da kaydedildi. Kentte ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 569 taşıtın 331'ini otomobiller oluşturdu. Aynı dönemde 78 motosiklet, 75 kamyonet, 59 traktör ve 22 kamyonun yanı sıra 3 minibüs ve 1 otobüs trafiğe kaydedildi. Özel amaçlı taşıt kaydı ise gerçekleşmedi.

Eylül 2026'da Erzurum'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 705 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayında bir önceki aya göre yeni taşıt kayıtlarında 136 adetlik düşüş yaşandı.

Geçen yılın ekim ayında ise Erzurum'da 846 motorlu kara taşıtı trafiğe kaydedilmişti. Ekim 2026'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yeni taşıt kayıt sayısı 277 azaldı. Türkiye genelindeki payı da geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 0,47 seviyesinden yüzde 0,44'e geriledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı