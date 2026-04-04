Erzurum'da düzenlenen 'Palandöken Ekonomi Zirvesi' başladı

Erzurum'da, iki gün sürecek "Palandöken Ekonomi Zirvesi (PALEZ)" başladı.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, zirvenin hem Erzurum'un yerel kalkınma hedeflerinde hem de ülkenin ekonomik kalkınma vizyonuna çok kıymetli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Erzurum'un stratejik konumuyla tarih boyunca ticaretin ve lojistiğin kavşak noktası olduğunu dile getiren Baruş, şöyle devam etti:

"Bugün kış turizmi ve spor organizasyonlarıyla adını duyuran şehrimizin sağlık turizmi, sanayi ve tarım alanında da önemli kaynaklara sahip, ulaşım ağları bakımından sadece Doğu Anadolu'ya değil ülkemizin doğu komşularına da hitap eden bir konumda olduğunu, bu nedenle önemli ekonomik potansiyel barındırdığını özellikle belirtmem gerekiyor. Bugün bu platformda ele alınacak konuların ekonomi ve diğer alanda yerelden küresele uzanan bir perspektife çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Palandöken Ekonomi Zirvesi sadece rakamların ve verilerin paylaşıldığı bir ortam değil, Türkiye'nin geleceğine dair kurulan stratejik bir ortak akıl toplantısıdır."

"Ekonomik güç, siyasi ağırlığın belirleyici unsuru"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da zirveye ev sahipliği yapan Erzurum'un tarihsel önemi, coğrafi konumu ve bölgesel kalkınmaya olan katkısıyla böyle bir platformu hak ettiğini belirtti.

Palandöken'in görkemli yamaçlarında bir kez daha tanıklık ettiklerini aktaran Hacımüftüoğlu, şunları dile getirdi:

"Geçen yıl da Erzurum'da gerçekleştirilen Palandöken Ekonomi Formu, 30'dan fazla ülkeden bin kişinin üzerinde katılımcıyı bir araya getirerek şehrimizi uluslararası arenada hak ettiği yere taşıdı. O forum yalnızca bir etkinlik değil, doğudan yükselen güçlü ekonomik dirilişin de simgesi oldu. Bugün ise bir adım daha ileri atıyoruz. Palandöken Ekonomi Zirvesi ile Erzurum'u artık yalnızca marka şehir olarak değil, Türkiye'nin stratejik akıl merkezi olarak da konumlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu kadim topraklar, bugün Zengezur Koridoru'nun Hazar Denizi Karadeniz bağlantısının ve Orta Asya ticaret güzergahının tam kalbinde durmaktadır. Küresel ekonomik düzen, yapısal bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Ticaret koridorlarının yeniden şekillendiği, enerji güvenliğinin jeopolitik dengeleri doğrudan etkilediği ve dijital ekonominin üretim ilişkilerini köklü biçimde değiştirdiği bu dönemde ekonomik güç, siyasi ağırlığın belirleyici unsuru haline gelmiştir. Türkiye bu dönüşümü hem bir fırsat hem de bir sorumluluk olarak değerlendirmektedir."

"Erzurum artık kimlikli bir şehir unvanını üzerine koyarak devam ettiriyor"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise Erzurum'un kadim bir şehir olduğunu anlatarak, " Erzurum, yıllarca yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış tarih, kültür ve medeniyet şehri ama bu kimliğini kaybetmişti. Erzurum, AK Parti iktidarıyla beraber yine yerel dinamiklerle Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, genel unsurların katkılarıyla son yıllarda yapılan çok önemli çalışmalarla bu kimliğine yeniden kavuştu. Erzurum artık kimlikli bir şehir unvanını üzerine koyarak devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

PALEZ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yer ise PALEZ'in amacının bölgenin ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunmak ve farkı fark ettirmek olduğunu belirterek, "Erzurum kadim bir şehir ve bölgenin merkezi. Erzurum 15 ile komşu ve geleceği olan bir şehir. Biz bundan sonra Erzurum ve bölgemiz için ekonomisine katkıda bulunmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Program, açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Yusuf Kaplan, Prof. Dr. Cihat Yaycı, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay'ın sunumlarıyla devam etti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, Erzurum Konfederasyonu (ERKON) Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ilçe belediye başkanları ve PALEZ üyeleri katıldı.

Zirve, yarın yapılacak oturumlarla sona erecek.