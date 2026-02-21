Haberler

Tarımda B-Reçete uygulaması

Güncelleme:
Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarım ürünlerinde pestisitlerin kontrolsüz kullanımını engellemek amacıyla B-Reçete uygulaması hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Amaç, çiftçilerin bitki koruma ürünleri masraflarını azaltmak ve zirai ilaçların gelişigüzel kullanımını engellemek.

Erzurum'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından B-Reçete uygulamasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ürünlerinde kullanılan pestisitlerin kontrolsüz kullanımını engellemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan B-Reçete uygulaması hakkında Erzurum İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri yönetici ve personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Bu uygulama ile Bitki Koruma Ürünlerinin çiftçi dışındaki kişilere satışının engellenmesi, izlenebilirliğinin sağlanması, bu sistemin hem tarım ürünlerindeki pestisit kalıntılarının azaltılmasına hem de çiftçinin bitki koruma ürünü masraflarının azaltılmasına katkı sağlaması ve zirai ilaçların gelişigüzel kullanımının önüne geçilmesi hedeflenmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
