Erzurum'da motosiklet sayısı 10 bine dayandı

Erzurum'un Nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri belli oldu, Nisan ayı itibariyle araç sayısı 155 bin 563 oldu. Motosikler sayısı 10 bine yaklaşırken, traktör sayısı 22 bin 704 oldu.

Ülkemizde Nisan ayında 182 bin 34 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,0'ını otomobil, yüzde 38,5'ini motosiklet, yüzde 11,6'sını kamyonet, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,8 arttı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 52,8, traktörde yüzde 41,8, kamyonette yüzde 30,6, kamyonda yüzde 26,7, motosiklette yüzde 25,7, otomobilde yüzde 1,9 artarken minibüste yüzde 26,9 ve otobüste yüzde 10,1 azaldı.

Erzurum, 155 bin 563 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Nisan ayında 4 bin 164 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 41'inci oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 79 bin 915 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 341, otobüs sayısı bin 395, kamyonet sayısı 32 bin 331, kamyon sayısı 6 bin 833, motosiklet sayısı 9 bin 228, özel amaçlı araç sayısı 816 ve traktör sayısı 22 bin 704 oldu.

Nisan 2026 döneminde Erzurum'da 4 bin 164 aracın devri gerçekleştirildi. Bunlardan 2 bin 602'si otomobil, minibüs 58, otobüs 9, kamyonet 894, kamyon 111, motosiklet 180, özel amaçlı araç 13 ve traktör 297 adet olarak gerçekleşti.

Erzurum'da Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 823 olurken, bunlardan 351'i otomobil, 2'si minibüs, 2'si otobüs,112'si kamyonet, 27'si kamyon, 278'si motosiklet ve 51'i traktör oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı