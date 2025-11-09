Erzurum ABİGEM A.Ş. 2024 Yılı Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Haberler

Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Anonim Şirketi'nin (ABİGEM A.Ş.) 2024 yılı olağan genel kurulu Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Toplantıya çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Anonim Şirketi'nin (ABİGEM A.Ş.) 2024 yılı olağan genel kurulu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) gerçekleştirildi.

Toplantı, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.11.2025 tarihli ve 115377945 sayılı yazısı ile Bakanlık temsilcileri olarak görevlendirilen Ferhat Karaduman ve Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel gözetiminde yapıldı.

Genel kurula, ABİGEM A.Ş. hissedarları arasında yer alan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Atatürk Üniversitesi temsilcisi Halil İbrahim Yurdgülü ve Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Yarcan katıldı. - ERZURUM

