Erzincan TSO'ya YÖREX'te coğrafi işaret ödülü

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında Avrupa Birliği coğrafi işaret çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldü.

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen fuarda, Türkiye'nin 81 ilinden coğrafi işaretli ve yöresel ürünler tanıtıldı. Erzincan TSO, kentin önemli değerlerinden Erzincan Tulum Peynirinin Avrupa Birliği nezdinde tescillenmesi nedeniyle ödül aldı.

Erzincan'ın coğrafi işaretli ürünlerinin uluslararası düzeyde korunması ve tanıtımına sağlanan katkılar dolayısıyla verilen ödül, Erzincan TSO Genel Sekreteri Şule Arslan'a, Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından takdim edildi.

Ödülün, Erzincan'ın yerel ürünlerinin uluslararası alanda bilinirliğinin artırılmasına katkı sağlaması beklenirken, özellikle Erzincan Tulum Peynirinin Avrupa Birliği tescilinin üreticilerin emeğinin korunması ve kentin marka değerinin güçlenmesi açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının coğrafi işaret çalışmalarını sürdürerek kentin yöresel ürünlerini uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde temsil etmeyi hedeflediği belirtildi. - ERZİNCAN

