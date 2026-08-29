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Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu, Nefes Kredisi İçin Banka Müdürleriyle Buluştu

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu, Nefes Kredisi İçin Banka Müdürleriyle Buluştu
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Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, Nefes Kredisi'nin ikinci dilim limitlerinin devreye alınmasının ardından banka müdürleriyle toplantı yaptı. Toplantıda finansmana erişim sorunları, kredi talepleri ve limitler değerlendirilirken, kredi limitlerinin artırılması ve üçüncü dilimin devreye alınması için TOBB'a talepler iletildi. Tanoğlu, üyelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak girişimlerin süreceğini belirtti.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Nefes Kredisi'nin ikinci dilim limitlerinin devreye alınmasının ardından kentte faaliyet gösteren banka müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, işletmelerin mevcut ekonomik koşullarda finansmana erişimde yaşadığı sorunlar, kredi taleplerinin karşılanma oranları ve bankaların kullandırdığı limitler değerlendirildi.

Tanoğlu, işletmelerin üretim, ticaret ve istihdam kapasitelerini sürdürebilmeleri için uygun koşullarda finansmana erişimin önem taşıdığını belirterek, mevcut kredi limitlerinin artırılması ve yeni finansman imkanlarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Nefes Kredisi'nden finansmana ihtiyaç duyan daha fazla işletmenin yararlanmasının önemine dikkat çekilen toplantıda, mevcut kaynakların işletmelere adil ve dengeli şekilde ulaştırılması konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından Erzincan TSO tarafından Nefes Kredisi limitlerinin artırılması, üçüncü kredi diliminin devreye alınması ve Oda'nın nakdi kaynaklarının üyeler için ek kredi limiti oluşturacak şekilde değerlendirilmesine ilişkin talepler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletildi.

Tanoğlu, Oda olarak üyelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak imkanların takipçisi olacaklarını, işletmelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ilgili kurumlar ve bankalar nezdindeki girişimlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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