"Erzincan Sütlacı" tescil edilen lezzetler arasında yerini aldı

Güncelleme:
Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden 'Erzincan Sütlacı', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işareti olarak tescil edildi. Tescille birlikte ürünün tanıtım çalışmaları başlayacak.

Erzincan'da yöresel lezzetler arasında yer alan "Erzincan Sütlacı", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından 28 Eylül 2024'te yapılan tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirildi.

Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucu ürünün mahreç işareti olarak 21 Ocak'ta resmen tescillendiği belirtildi.

Fırında pişirilen sütlaç ve yine yörenin tescilli ürünleri arasında yer alan kesme kadayıf tatlısının bir arada kullanılmasıyla hazırlanan Erzincan sütlacı, kullanılan süt kalitesi, pişirme tekniği ve kendine özgü kıvamıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Tescille birlikte Erzincan sütlacının ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması için çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
