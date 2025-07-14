Erzincan Domatesi Bölge Sofralarını Süslüyor

Erzincan'da üretilen domatesler bölge illerde sofraları süslüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sahip olduğu avantajları iyi değerlendiren Erzincan, bölgenin sebze ihtiyacını karşılamak amacıyla üretime devam ediyor. Erzincan'da üretilen sebze ve meyveler bölge illerinde sofraları süslüyor.

Mikroklima iklimi, verimli toprakları, temiz su kaynakları, üreten çiftçileri, ulaşım imkanları gibi birçok avantaja sahip olan Erzincan'da tarım sektörü daha çok ve daha kaliteli üretmek amacıyla var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Üreten Erzincan hem ülke ekonomisine hem Erzincan ekonomisine katma değer sağlıyor.

Erzincan'da son yıllarda artarak devam eden seracılık projeleri meyvelerini vermeye başladı. Erzincan Valiliği'nin himayesinde seracılığa yönelik çalışmalar devam ederken, Erzincan merkez ve Üzümlü ilçesinde üretim yapılan seralarda hasat sezonu tüm hızıyla sürdürülüyor. Ağırlıklı olarak domates ve salatalık üretimi gerçekleştirilen seralarda üretilen kaliteli sebzeler çevre illere gönderiliyor.

Öte yandan Erzincan'da kurulan pazarlarda domatesin kilosu 30 ila 40 liradan satılıyor. - ERZİNCAN