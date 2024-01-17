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Erzincan'dan 2 proje yatırım programına alındı

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Erzincan'dan 2 proje, Resmi Gazete'de yayınlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı'nın yatırım programına alındı. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, projelerin detaylarını açıkladı.

Erzincan'dan 2 proje, Resmi Gazete'de yayınlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı'nın yatırım programına alındı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'dan 2 projenin yatırım programına alındığını kaydetti. Milletvekili Karaman konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı 2 önemli projemizi yatırım programına almıştır. Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projenin biri: Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Besi OSB). Erzincan'da hayvancılığın gelişmesi ve merkez mahallelerimizde bulunan ahırların dışarıya taşınması bakımından da önemli olan Besi Organize Sanayii; Erzincan Merkez Dereyut köyünde kurulacak. 130 hektarlık arazi içerisinde; 17 bin büyükbaş kapasiteli 92 adet parsel de bin kişiye istihdam sağlanacak. Yıllık 7 bin 650 kg et üretimi planlanmaktadır. Erzincan Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayii Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alınmıştır.

Ayrıca 2. projemiz olan ve D-100 karayolu üzerinde bulunan; Erzincan SS Organize Örnek Küçük Sanayi Sitesi yaklaşık 350 bin m2 araziye sahip sanayi sitesidir. 3'ncü etap işyerleri olarak Sanayi Bakanlığı destekli 17 bin m2 arazi içerisinde 58 adet işyeri yapılacak olan Organize Örnek Küçük Sanayi Sitesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alınmıştır." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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