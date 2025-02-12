Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak

ABD'nin kararına acılı babadan ilk yorum! Sınırda karşılayacak
Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı'ndan Togg içerisinde güldüren diyaloglar

Togg içerisindeki diyaloglar efsane
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erzincan'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Yapıldı

Erzincan'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da yeni fiyat tarifesine göre Can Kart kullanan öğrenciler için toplu taşıma ücreti 16,80 TL, diğer vatandaşlar için ise 20,40 TL olarak belirlendi. Nakit ödeme uygulaması sona ererken, dijital ödemelerde ulaşım ücreti 24 TL oldu.

Erzincan'da kent içi ulaşımda toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Yeni fiyat tarifesine göre Can Kart kullanan öğrencilerin toplu taşıma ücreti 16,80 TL, Can Kart kullanan vatandaşların toplu taşıma ücreti 20,40 TL olarak belirlendi.

Araç içi nakit ödeme uygulamasının sona ermesiyle birlikte QR kod, NFC, Banka ve Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde ise toplu taşıma ücreti 24 TL olarak vatandaşa yansıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Togg içerisindeki diyaloglar efsane
img

Mertens ile fotoğrafı olay oldu
img

Sosyal medyada tartıştığı gençleri pompalı tüfekle vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün

Kızını öldüren babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı
Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek

Musk'tan Trump'a kritik uyarı: Bunu yapmazsan ülke iflas edecek
Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.