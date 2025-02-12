Erzincan'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Yapıldı

Erzincan'da kent içi ulaşımda toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Yeni fiyat tarifesine göre Can Kart kullanan öğrencilerin toplu taşıma ücreti 16,80 TL, Can Kart kullanan vatandaşların toplu taşıma ücreti 20,40 TL olarak belirlendi.

Araç içi nakit ödeme uygulamasının sona ermesiyle birlikte QR kod, NFC, Banka ve Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde ise toplu taşıma ücreti 24 TL olarak vatandaşa yansıtıldı. - ERZİNCAN