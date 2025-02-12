Erzincan'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Yapıldı
Erzincan'da yeni fiyat tarifesine göre Can Kart kullanan öğrenciler için toplu taşıma ücreti 16,80 TL, diğer vatandaşlar için ise 20,40 TL olarak belirlendi. Nakit ödeme uygulaması sona ererken, dijital ödemelerde ulaşım ücreti 24 TL oldu.
Erzincan'da kent içi ulaşımda toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.
Yeni fiyat tarifesine göre Can Kart kullanan öğrencilerin toplu taşıma ücreti 16,80 TL, Can Kart kullanan vatandaşların toplu taşıma ücreti 20,40 TL olarak belirlendi.
Araç içi nakit ödeme uygulamasının sona ermesiyle birlikte QR kod, NFC, Banka ve Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde ise toplu taşıma ücreti 24 TL olarak vatandaşa yansıtıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi